Tonet projeta Altos brigando por vaga no G8 da Série C

Três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. Os bons resultados e a mudança de postura do Altos fizeram a equipe mudar mais do que a posição na tabela: mudaram também as perspectivas do Jacaré na competição. Se até há pouco tempo, a meta era fugir da zona de rebaixamento, agora o G8 – zona de classificação para a próxima fase do torneio - parece uma realidade mais próxima do alviverde.

O técnico Fernando Tonet não esconde o otimismo e a confiança, em um novo momento da equipe na competição. “A vitória nos deu uma tranquilidade de que se continuarmos desta forma, vamos ficar cada vez mais longe do rebaixamento e mais próximo dos oito primeiros colocados", disse.

O treinador alviverde pontuou que a marcação adiantada e mais fechada contra o Remo, dando poucos espaços, foi crucial para a vitória em Belém, no segundo tempo. Ele avaliou que para a sequência da Série C, a consistência da defesa altoense – com os zagueiros Lucas e Ramon – é fundamental para subir na tabela.

No jogo do próximo sábado (25) contra o Vitória, a tendência é de que Tonet repita a mesma formação inicial da equipe que atuou em Belém. “Um entrosamento e uma equipe fortalecida vem sempre com a repetição de nomes na escalação. Mas percebemos que os gols saem geralmente no segundo tempo, com as alterações. Existe a possibilidade de alterar, mas eu estou satisfeito com a equipe”, finalizou.

