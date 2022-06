Velocista patrocinada pela Unimed Teresina vence Circuito Clube de Corrida

A atleta patrocinada pela Unimed Teresina, Lauane Vitória, foi campeã no Circuito Clube de Corrida. A prova foi realizada no último domingo, na Av. Raul Lopes, e contou com a participação de atletas profissionais e amadores.



Essa foi a primeira vitória da velocista como patrocinadora da Unimed Teresina. Lauane ganhou na categoria Teens, para corredores de 12 a 17 anos, finalizando os 1km de prova em 3min25seg.

“Depois de uma preparação com muito treino para ter uma resistência boa, consegui superar dois desafios: as dores na panturrilha devido uma lesão recente e correr provas mais longas, já que minha especialidade são as competições curtas”, revelou a atleta.

A próxima competição da jovem atleta de 14 anos, será os Jogos Estudantis, que acontecem no final de junho no Setor de Esportes da UFPI.

