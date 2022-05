Venda de ingressos para o jogo Flamengo X Altos começa hoje; veja os locais e valores

Começa nesta terça-feira (26) a venda dos ingressos para o jogo do Flamengo contra o Altos que acontece no próximo domingo (01) no Estádio Albertão. O Altos Piauí divulgou os postos de venda dos passaportes e os valores. Confira a abaixo:



Arquibancada Placar – R$ 150,00

Arquibancada Placar Meia – R$ 75,00

Arquibancada atrás do gol – R$ 150,00

Arquibancada atrás do gol Meia – R$ 75,00

Arquibancada Cabine: R$ 200,00

Arquibancada Cabine Meia – R$ 100,00

Cadeira: R$ 300,00

Cadeira Meia – R$ 150,00

Os ingressos podem ser comprados somente no cartão de débito, Pix ou em espécie. Não será aceito pagamento em cartão de crédito.

Confira abaixo os postos de venda dos ingressos para o jogo Flamengo X Altos, no Estádio Albertão:

Em Altos:

Residência do deputado Warton Lacerda na Avenida 12 de Outubro, ao lado da Lai&Lima. As vendas começam a partir das 08h desta terça (26).

Em Teresina:

Estádio Albertão a partir das 08h

Centro Musical do Riverside Shopping a partir das 10h

Centro Musical do bairro Dirceu Arcoverde a partir de 8h

Vale lembrar que o Estádio Albertão poderá receber público de 25 mil pessoas para o jogo Flamengo X Altos. O confronto que vale pela 3ª Fase da Copa do Brasil acontece no domingo (01) às 18h.

