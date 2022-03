Campo Alegre do Fidalgo: professores da rede municipal reivindicam reajuste salarial

Professores da rede municipal de ensino do município de Campo Alegre do Fidalgo, no Piauí, reivindicam reajuste salarial e relatam estar sem aumento desde 2017. A categoria vem cobrando a prefeitura do município e afirma que uma possível greve pode ocorrer caso não haja acordo entre as partes.

Professores da rede municipal de Campo Alegre do Fidalgo podem deflagrar greve (Foto: Divulgação/SINTECAF)

Segundo o Aldemar Ferreira, presidente do Sindicato de Trabalhadores em Educação de Campo Alegre do Fidalgo (SINTECAF), o último reajuste concedido aos professores foi em 2017, no primeiro ano de mandato do prefeito Israel Odílio da Mata. “O prefeito não valoriza a educação e não respeita os professores. Já está em seu segundo ano, do segundo mandato, e até o exato momento não concedeu o aumento salarial dos professores garantido por lei”, explica o presidente do Sindicato.



Os professores chegaram, inclusive, a protocolar um ofício solicitando o reajuste do piso salarial do magistério de 33.24%, porém não houve resposta do executivo. De acordo com SINTECAF, houveram duas reuniões com a prefeitura, ambas sem acordo final. “Dia 04 de março estivemos reunidos na Câmara Municipal e não obtivemos um acordo. A última reunião ocorreu no dia 10, com o Secretário de Finanças e com a Secretária Municipal de Educação, mais uma vez sem acordo ”, afirma Aldemar Ferreira.



A categoria está sem reajuste desde 2017 e não consegue acordo com a prefeitura do município. (Foto: Divulgação/SINTECAF)

A categoria optou, então, por marcar uma Assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá no dia 19 deste mês, a fim de decidir se uma greve será ou não deflagrada em decorrência da falta de reajuste salarial. "Foram feitas várias tentativas de acordo. Existe possibilidade de greve após a reunião do dia 19”, finaliza o presidente do SINTECAF.



Contraponto

A equipe de reportagem do O DIA entrou em contato com a Secretária de Finanças de Campo Alegre do Fidalgo, entretanto o secretário afirmou que estava em viagem e só poderia repassar o posicionamento da prefeitura na próxima semana. Além disso, O DIA também entrou em contato com a Secretária de Educação do município, porém não houve retorno. O espaço permanece aberto para futuros esclarecimentos.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães