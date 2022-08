Estiagem: Defesa Civil reconhece estado de calamidade em Campo Alegre do Fidalgo

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública na cidade de Campo Alegre do Fidalgo, que fica a cerca de 460 km de Teresina. A portaria entra em vigor na data de sua publicação e reconhece a estiagem que atinge o município piauiense.

As informações sobre a seca enfrentada pelos mais de 4.600 habitantes da cidade foram repassadas para a Defesa Civil Nacional por meio do Formulário de Informações do Desastre - FIDE. Além de Campo Alegre do Fidalgo a cidade de Itatira, no Ceará, também sofre com a estiagem. Outro município que teve o estado de calamidade reconhecido foi David Canabarro, no Rio Grande do Sul; lá porém é devido às chuvas de granizo.

(Foto: Agência Brasil)



Após a concessão do status de “estado de calamidade pública” pela Defesa Civil Nacional, os municípios que sofrem com a seca podem solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada. Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

