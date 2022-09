Prefeitura de Castelo realiza entrega do consultório odontológico da localidade Resfriado

A Prefeitura de Castelo do Piauí, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira (21) a entrega do novo consultório odontológico da localidade Resfriado. Este é sexto consultório implantado na zona rural do município.

"O consultório foi instalado para trabalhar a prevenção da saúde bucal. Agora, os moradores não precisam mais se deslocar para a sede do município, o atendimento será feito na própria comunidade. Parabéns a todos por mais esse benefício!", disse o prefeito Magno.

“A UBS da localidade Resfriado também foi reformada e recebeu um consultório odontológico, que atenderá aos usuários da localidade e adjacências. Todas as crianças que estudam na escola municipal, que fica ao lado da UBS, terão atendimento prioritário. Cuidar bem da nossa gente, é cuidar da saúde bucal de nossas crianças, um compromisso da gestão do prefeito Magno Soares”, destaca a secretária de saúde, Antônia Soares.

