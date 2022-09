Homem é morto com 15 tiros na porta de casa em Luís Correia; PM faz buscas

Um homem identificado como Eduardo Bruno Sobrinho Ferreira, de 31 anos, foi assassinado com pelo menos 15 tiros na porta de casa no bairro Nossa Senhora da Conceição do município de Luís Correia, litoral piauiense. O crime aconteceu por volta das 15h deste domingo (11). A vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.



Quem dá mais detalhes do ocorrido é o tenente Rodrigues, do 24º BPM. “Nós fomos acionados via Copom informando que tinha uma pessoa baleada por trás do Mercado do Peixe. Ao chegarmos ao local, encontramos um homem ferido a bala, mas ele já estava morto. Imediatamente acionados o SAMU e o IML e agora estamos em diligências para tentar localizar os suspeitos”, explica o tenente.



Foto ilustrativa

De acordo com ele, Eduardo Bruno estava na calçada de casa quando dois homens usando capacete se aproximaram em uma motocicleta de cor preta. O garupa desceu e efetuou os disparos. A PM informou que os peritos localizaram 15 perfurações de tiro pelo corpo da vítima. No local, os policiais encontraram diversos cartuchos de munição Ponto 40.

Até o momento, nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada. O caso será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Luís Correia, que vai prosseguir com as investigações.

