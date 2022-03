Prefeitura de Palmeirais entrega casa de taipa e gera revolta na população

A Prefeitura de Palmeirais, distante 119 km de Teresina, gerou revolta na população ao entregar uma casa de taipa para uma família na comunidade Buritizinho, Zona Rural do município, nessa segunda-feira (07).







Na casa entregue pela prefeitura moram a senhora Rosilda, o esposo João e os filhos. Nas redes sociais, o órgão municipal disse que “além da reforma, foram entregues cestas básicas”. A prefeitura informou ainda que a família foi inserida em um projeto para receber uma casa nova futuramente.

A secretária da Secretaria de Administração e Finanças do município, Cássia Barbosa, reconheceu em um vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura que as condições do imóvel não são as ideais.

“Estamos entregando com muita simplicidade a nova residência da senhora Rosilda. Então gostaria de agradecer a Deus porque é ele que nos fortalece todos os dias. Agradecer o nosso gestor que tem trabalhado incansavelmente para atender as famílias que mais necessitam no nosso município. Sabemos que isso não é o ideal”, conta.

Ao Portal O Dia.com, um morador, que pediu para não ser identificado, se diz revoltado com a situação. Segundo ele, entregar uma casa de taipa em um período chuvoso é tapar o sol com uma peneira. “Não vai resolver. Por que não fizeram uma casa de alvenaria? É mais seguro e mais digno”, ressalta.

Outro lado

O Dia procurou o município para comentar a situação, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para esclarescimentos.

