Morre, aos 51 anos, o arquiteto parnaibano Francisco Costa

O arquiteto e urbanista parnaibano Francisco Costa morreu nesta sexta (11). A causa da morte não foi revelada. A informação foi confirmada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/PI) em postagem nas redes sociais. Francisco era considerado um dos principais arquitetos do estado e assinou diversas obras em Parnaíba.

Francisco Costa nasceu em Parnaíba em 1970, durante sete anos estudou na Caixeral, onde fez o ginásio e terminou o Curso Técnico de Contabilidade, na turma de 1987. Formou-se como técnico em edificações na Escola Petrônio e trabalhou como desenhista no escritório de arquitetura Guilherme Rezende.

Arquiteto e urbanista Francisco Costa (Reprodução/Instagram/CAU/PI)

Transferiu-se então para Recife, onde começou na Arquitetura e Urbanismo, enquanto trabalhava como desenhista técnico em edificações em Olinda. Mudou-se então para Maceió e terminou o Curso de Arquitetura, na Universidade Federal de Alagoas. De volta ao Piauí, fez pós-graduação em Arquitetura de Interiores, no Instituto Camillo Filho, em Teresina. Ainda não foram divulgadas informações a respeito do velório e do horário do enterro do arquiteto.



Confira, na íntegra, a nota pesar do CAU/PI:

O CAU/PI lamenta profundamente a morte do Arquiteto e Urbanista Francisco Costa, ex-conselheiro da instituição. Pela grande relevância de seu trabalho, em 2018, foi um palestrantes do Observatório do CAU em Parnaíba, cidade onde sempre foi referência profissional. Neste momento de dor, nos solidarizamos com amigos e familiares e desejamos o conforto necessário.

Transferiu-se então para Recife, onde começou na Arquitetura e Urbanismo, enquanto trabalhava como desenhista técnico em edificações em Olinda. Mudou-se então para Maceió e terminou o Curso de Arquitetura, na Universidade Federal de Alagoas. De volta ao Piauí, fez pós-graduação em Arquitetura de Interiores, no Instituto Camillo Filho, em Teresina.

Sua atuação se estendeu por vários municípios do Piauí, Ceará e do Maranhão. Em 2014, foi incluído na lista TOP 100 Novos Talentos, da revista Kasa, e, por ter projetado o restauro da Caixeiral, onde estudou aqueles sete anos. Francisco Costa considerava “uma dádiva da vida” entregar à cidade de Parnaíba a Caixeiral restaurada.



