Parnaíba realiza semana pedagógica com sucesso.

Cerca de quinhentas pessoas entre alas, diretores e coordenadores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação participaram esta semana do treinamento para volta as aulas com segurança. O Evento denominado Semana Pedagógica e visa orientar e tirar dúvidas dos profissionais sobre o que será feito durante o ano letivo de 2022. O tema Retorno: Organização Colhimento e Planejamento Escolar Seguro. Várias palestras foram programadas que vão desde: Boas Práticas na Manipulação de Alimentos em épocas de Pandemia, a Organização de salas, Material didático, Planos e Planejamentos. As aulas começam no dia 7 de fevereiro em todas as unidades da rede municipal de ensino, no formato 100% presencial.

A Semana Pedagógica foi iniciada nesta terça-feira (01.02) e terminou nesta esta sexta-feira (04.02). O treinamento foi realizado de forma presencial, recebeu os gestores e profissionais da educação das escolas municipais de Parnaíba. Os dois primeiros dias foram realizados no auditório da Escola Roland Jacob.

No Primeiro dia A secretária de Educação Fátima Silveira fez a abertura da semana dando boas-vindas a todos e destacando a importância do evento para todos, em seguida ouve a palestra: Fala com Sabedoria Ensinar com Amor, que é o lema da campanha da fraternidade deste ano cujo tema é: “Fraternidade e Educação” (Pr 31,26). Seu início se dá na abertura da Quaresma, dia 2 de março, na Quarta-Feira de Cinzas. Na sequencia o CME apresentou a nova diretoria seguido da palestra sobre praticas de segurança na manipulação de alimentos.

No segundo dia destacou-se a educação integral e o desenvolvimento de competências sócio emocionais na escola. O palestrante Professor Dr. Afrânio Telles, destacou que, além de estarem sendo cada vez mais exigidas no mundo profissional, as habilidades sócio emocionais exercem influência direta na vida de crianças, jovens e adultos, e nada melhor que abordar este tema desde a base para que seu desenvolvimento ocorra de maneira sólida e eficaz. Também neste dia houve oficinas para os professores do ensino fundamental, séries finais e EJA.

No último dia foi realizado do auditório da escola Capuchinho e desta vez do ensino infantil onde foi abordado o tema organização de salas e material didático, planos e planejamento. Durante o dia foi discutido como escolher, quais conteúdos abordar e de que maneira esse material seja questões fundamentais para o sucesso do trabalho que será realizado ao longo do ano letivo. "O uso da literatura infantil é uma ferramenta para as bases do processo de alfabetização e letramento que se completam no ensino fundamental. A mesma deve ser utilizada pelos educadores, a fim de garantir um bom repertório de títulos da literatura infantil na sua prática em sala, visando o educar com bases na Literacia e Numeracia e a ampliação dos saberes de forma gradativa e significativa pelas nossas crianças" . Destacaram as palestrantes Yrtes Caitano e Maria do Livramento Santos. A tarefa é complexa, mas há algumas orientações essenciais que ajudarão os gestores e professores nesse processo.

Para secretária de Educação Fátima Silveira a Semana Pedagógica finalizou com sucesso total. “Este é um momento muito especial em que discutimos o retorno às aulas e tudo o que está sendo planejado para os nossos estudantes. Temos muito trabalho pela frente, e é um desafio enorme por ainda lidarmos com a questão da pandemia e recomposição da aprendizagem, mas estamos confiantes que será um ano muito produtivo e de ótimos resultados para a educação em Parnaíba”, Pontuou a secretária Fátima Silveira.





Por: Calixto Dias

