Vídeo: cachorro é atropelado em posto de gasolina em Parnaíba e motorista foge

Um cachorro foi atropelado por um motorista em um posto de gasolina situado na Av. Dr. João Silva, bairro Piauí, em Parnaíba, na última terça-feira (24). Bobby, como é chamado pelos funcionários do posto, estava deitado no chão do local quando um veículo de cor vermelha, que estava parado a alguns metros do animal, avançou e passou por cima do cão. O motorista fugiu e não prestou socorro ao Bobby. Os funcionários do posto, que prestaram ajuda, estão fazendo uma campanha a fim de obter recursos para custear a cirurgia e tratamento do animal.

Confira o vídeo:

Maria Andressa, funcionária do posto e uma das pessoas que estavam presentes na cena do crime, afirma que Bobby é um cachorro de rua, mas que sempre gostou de ficar no posto. “O Bobby estava ali porque ele sempre fica ali, ele dorme ali no posto e uma coisa dessa nunca tinha acontecido. Aí vem esse indivíduo e passa o carro por cima do cachorro”, destaca a protetora em um vídeo nas redes sociais.

Segundo ela, o motorista chegou a perguntar se o cachorro era de raça e ao ouvir que não, o mesmo se evadiu do local. "Importa se ele é de raça?", questiona Maria Andressa.

Bobby foi atropelado por um motorista e teve vários ossos quebrados (Foto: Reprodução/Instagram)

Bobby teve vários ossos quebrados com atropelamento. O caso do animal se complica ainda mais por ser um cachorro de rua e ter inúmeros problemas envolvendo infecções. “O caso do Bobby é bem complicado, ele teve todos os ossos, da pelve, o membro, as patas. O doutor esclareceu que por ele ser de rua, tem algumas doenças que precisam ser tratadas para depois ocorrer a cirurgia”, conta Maria Andressa.



As pessoas que prestaram socorro ao animal estão pedindo ajuda nas redes sociais para que seja possível realizar o tratamento de Bobby. Até o momento, foram arrecadados mais de R$ 2,700. Segundo Maria Andressa, o tratamento deve custar de R$ 3 mil a R$ 5 mil. Interessados em ajudar a causa podem entrar em contato através do número (86) 9 8107-2559.



Adriana Magalhães