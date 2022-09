Idoso de 94 anos morre atropelado ao atravessar rodovia em Picos

Um idoso de 94 anos, que não teve a identidade revelada, morreu após ser vítima de atropelamento em Picos, por volta das 19h desta segunda-feira (26). A vítima tentava atravessar a BR-407, quando foi colhido por um veículo.

(Foto: Divulgação/PRF)

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista que atingiu a vítima ainda não foi identificado.

A PRF acredita que a causa do acidente tenha sido tanto a falta de atenção do idoso ao atravessar a rodovia, quanto a desatenção do condutor do veículo.



O corpo da vítima, que morreu ainda no local, foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).



Com informações da PRF