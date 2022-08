Picos: jovem fica gravemente ferido após se envolver em acidente

Um jovem de 24 anos, que não teve a identidade revelada, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na BR-316, em Picos, por volta das 19h deste domingo (21). O rapaz conduzia uma motocicleta quando colidiu frontalmente contra um carro.

(Foto: Divulgação/PRF)

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro invadiu a contramão e acabou colidindo com a motocicleta. A PRF aponta ainda que houve falta de atenção ao transitar pela contramão.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Tibério Nunes.



