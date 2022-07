Prefeita e Governadora participam de solenidades e entrega obras

Nesta segunda, dia 04 de julho, data em que Piripiri está completando 112 anos de emancipação política, a prefeita Jôve Oliveira Monteiro cumpre extensa agenda com solenidades cívicas, religiosas e inaugurações. Também veio em visita oficial a Piripiri, a governadora Regina Sousa para entrega de obras feitas em parceria com a gestão municipal.

Já houve ato cívico alusivo aos 112 anos da cidade no Palácio do Povo de Perypery, no Centro Administrativo. Houve revista às tropas formada pelos atiradores do TG 10-021, pelotão do 12º Batalhão da Polícia Militar, Grupo Escoteiro Erivaldo Sandro (GEES) e pelotão mirim Cabo C. Alves de Piripiri, execução e cantos dos hinos do Brasil, Piauí e Piripiri pelo coral Piripiri Terra Querida.

Logo em seguida, houve inauguração do sistema de abastecimento de água construído pela Agespisa no bairro Campo das Palmas na ocupação Esperança Garcia, zona Leste de Piripiri.

Depois, houve missa em ação de graças na igreja matriz de Nossa Senhora dos Remédios, centro da cidade, celebrada pelo pároco Frei Antônio Leandro.



Logo depois, foram inaugurados a pavimentação asfáltica, passeio central, iluminação e ciclovia da obra de revitalização da Av. Aderson Alves Ferreira, zona Sul da cidade. A obra está orçada em R$ 3,5 milhões pelo porgrama PRÓ Piauí Municípios, numa parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura.



Várias autoridades estiveram presentes: o deputado federal Flávio Nogueira, presidente da Câmara Municipal, Alan Osório, presidente da OAB-Secção de Piripiri, Manoel Inácio e integrantes da atual diretora, secretários municipais, vereadores e assessores.

As comitivas da governadora e da prefeita seguem para o povoado Marinheiro, zona Rural de piripiri, onde será inaugurada a Unidade de Saúde Descentralizada Nº 012. Lá também será entregue de forma simbólica a reforma de 10 casas pelo programa Moradia para Todos II, um investimento de cerca de R$ 200 mil.



A programação de aniversário, 04 de julho, encerra com festa a partir das 22h na Av. Aderson Alves Ferreira com as atrações: DJ Lippe, Chaguinha do Desejo e a cantora Márcia Felipe.



