Artista timonense faz evento de arrecadação para lançar álbum musical

A multiartista timonense Jaisa Caldas, de 24 anos, realiza nesta sexta-feira (21), o evento ‘Arquivo Compilado’, que tem por objetivo arrecadar verba para o lançamento de seu álbum musical. O EP ‘Madame do Réu’ conta com cinco músicas autorais e a artista busca, em primeiro momento, produzir trabalhos audiovisuais de duas faixas já finalizadas.

A artista explica que, a partir deste álbum, as pessoas poderão conhecer melhor o seu trabalho, que mistura Hip-Hop, MPB e referências da cultura nordestina. Além disso, Jaísa Caldas comenta o quanto é desafiador ser uma artista independente. “É uma introdução da minha arte, onde a galera vai poder me conhecer melhor. Para mim, ser mulher e artista independente é um desafio, pois trabalhamos com Hip-Hop e essa área tem pouca assistência de produção para as mulheres”, destaca a artista.



(Foto: Reprodução/Instagram)

O evento acontecerá no Centro Multicultural Stouradas, localizado no Centro de Teresina, das 19h às 3h. A entrada custa R$10. No local, haverá exposição de arte, feirinhas, performances artísticas e um leilão. Além disso, outros artistas da cena musical piauiense estarão reunidos no evento.

Jaísa Caldas ressalta ainda que a colaboração de outros artistas é muito importante para o movimento. “É ótimo poder contar com pessoas que acreditam em nosso trabalho. São artistas que estão disponibilizando sua arte gratuitamente para fazer parte do show e somar como um todo no final. Eu acabo sentindo que não é um álbum só meu, mas uma colaboração, onde várias pessoas estão fazendo acontecer”, diz a artista.



A artista acrescenta que, apesar dos desafios, o sentimento é de positividade e força para prosseguir correndo através dos seus sonhos. “Enquanto mulher, artista e timorense, quero colocar a cara nesse mercado que é tão desafiador”, finaliza.



Confira a programação do evento:

(Foto: Reprodução/Instagram)

Conheça Jaísa Caldas

Artista nascida nas cidades entre rios, Jaísa Caldas cresceu transitando em Teresina e Timon. Formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI), a artista faz parte do mundo da música desde que se entende por gente



Além de ser uma das representantes do Hip-Hop nordestino feminino, a rapper aborda a cultura negra em suas músicas e se destaca como uma das vozes da poesia no Piauí e Maranhão.



(Foto: Reprodução/Instagram)

Trabalhando também como produtora e fotógrafa, a cantora e compositora já realizou diversos trabalhos voltados ao mundo artístico e tem músicas autorais lançadas nas plataformas digitais, como “Contrato Assinado” e “Homens, raça sem classe” e "Prólogo".



Adriana Magalhães