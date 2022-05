Em Timon, moradores convivem com buracos e lixo; serviços serão feitos, diz Prefeitura

Em plena expansão, a região do bairro Joia é uma das que mais cresce na cidade de Timon, no Maranhão. Na localidade, novos imóveis surgem a cada dia. No entanto, o sonho da casa própria, muitas vezes, acaba sendo prejudicado pelos problemas na estrutura urbana, como a falta de calçamento e limpeza. Na Avenida Parnarama, por exemplo, os buracos causam prejuízos aos motoristas que precisam transitar diariamente pelo local.

Buracos causam prejuízo no Bairro Joia, em Timon. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Carlos Pinto é morador do bairro Joia há três anos. O comerciante relatou ao O DIA o desafio que é precisar trafegar pela Avenida Parnarama para sair de casa. “Sempre foi assim, desde que me mudei para o bairro Joia nunca teve melhora. Eles vêm, tampam o buraco, mas na primeira chuva abre de novo. O trecho pior é o próximo ao posto de saúde. Já tive um prejuízo de R$ 400 na minha caminhonete, por causa dos buracos, porque fui passar, pensando que dava, mas não deu”, afirma.

Carlos Pinto relata o desafio que é precisar trafegar pela Avenida Parnarama, em Timon. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



O analista Bruno Barbosa é teresinense e se mudou para Timon há um ano. Ele destaca que a situação da avenida piorou nos últimos meses, antes mesmo do período chuvoso. “A Avenida Parnarama, em si, é uma decepção desde que me mudei para o bairro. Quando cheguei, a avenida tinha alguns buracos aqui e acolá, mas desde agosto a avenida está intransitável, totalmente esburacada. Na maioria das vezes preciso trafegar pelo acostamento, que está melhor do que a própria avenida”, declara.

Além da Avenida Parnarama, as ruas perpendiculares também sofrem com a falta de calçamento e lama. Devido ao acesso ruim, nem mesmo o caminhão da coleta de lixo passa em frente às residências, fazendo com que os moradores precisem ir até a avenida para depositar o lixo domiciliar, o que acaba por atrair animais e acumular restos de alimentos e outros dejetos no acostamento. Para tentar sanar o problema, grupos de moradores se reuniram para construir lixeiras coletivas. Mesmo assim, o problema persiste.

Acúmulo de lixo em avenida causa transtornos a moradores em Timon. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“As ruas que ficam à oeste da avenida são de areia, piçarra, terra batida, o que causa muitos transtornos nesse período de chuvas fortes. As ruas que ainda possuem um calçamento na frente, são obra das construtoras responsáveis pelas casas, mas o acesso de quem sai da avenida para entrar nas ruas é muito ruim. Como o caminhão de lixo não passa, eu preciso levar meu lixo até a avenida. É um transtorno muito grande, porque atrai animais de rua e ainda é um criadouro pra mosquito da dengue”, destaca Bruno Barbosa, que mora na rua Safira.

O comerciante Carlos Pinto é um dos moradores que investe dinheiro no próprio bolso para conseguir sanar os problemas na estrutura do bairro. “Eu pago para limparem o mato do acostamento da avenida e já mandei aterrar aqui na frente da minha casa porque era um buraco cheio de lama e construir esse caminho para ter o acesso da avenida para cá. Ao todo, já investi mais de R$ 2 mil na rua”, finaliza.

Morador do bairro Joia investe dinheiro do próprio bolso para conseguir sanar os problemas na estrutura do bairro. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



O superintendente de Limpeza Urbana, Carlos Zangirolami, informou ao O DIA que uma vistoria técnica já foi realizada e os serviços solicitados pela população já estão programados. “Foi confirmada a necessidade de uma capina no local para diminuir o mato alto, trata-se da rodovia MA-040, trecho que está dentro do perímetro urbanizado. Vamos realizar os serviços solicitados nos próximos dias, já iremos reorganizar a programação para poder dar atendimento ao cidadão e a população que usam esta via de acesso a alguns bairros”, informou o superintendente.

Quanto à coleta de lixo, a Prefeitura informou que o serviço está regular. "[A coleta] foi realizada ontem. A única situação anormal foi o horário, pois foi realizada entre a final da tarde e início da noite. Por problemas mecânicos no veículo da rota, o carro reserva levou mais tempo para chegar. Porém, o serviço foi prestado ontem", informou em nota.

