Operação contra o tráfico de drogas prende quatro pessoas e apreende armas em Timon

Quatro pessoas foram presas em umaoperação contra o tráfico de drogas realizada por diversas forças de segurança em Timon, no Maranhão, nesta sexta-feira (04). A Polícia Civil apreendeu ainda três armas de fogo, entorpecentes e uma quantia de R$ 15 mil.



O delegado Leonardo Carvalho, coordenador do Departamento de Investigações sobre Narcóticos de Timon (Denarc), disse que foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em diversos pontos da cidade.

“Foram pesos quatro indivíduos, três armas de fogo apreendidas, drogas e R$ 15 mil. Foram seis mandados de buscas em locais distintos cumpridos na Timon. A Vila do Bec foi um desses locais, onde obtemos êxito”, disse.





Fotos: Jailson Soares/ODIA

Entre os presos está uma mulher que já havia sido presa em julho do ano passado. Um adolescente também está entre os alvos.

“Essa mulher já havia sido presa junto com o esposo em julho do ano passado. Nessa prisão, o casal estava com uma arma e drogas dentro de uma casa. As prisões hoje foram ao longo de um trabalho de investigação em regiões tomadas pelo tráfico”, completa o delegado.

A operação contou com equipes da Denarc, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), agentes do 18ª Delegacia Regional e Grupo de Pronto-Emprego, que usaram radares.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no