Vídeo mostra momento em que caminhão tomba na BR 316, em Timon

Um condutor registrou o momento em que um caminhão carregado de hortifruti tombou na BR-316, na cidade de Timon (MA), nessa sexta-feira (27). Assista as imagens abaixo:



Nas imagens é possível ver que o motorista seguia pela rodovia quando acabou tombando. Apesar das imagens, não houve feridos.

A Polícia Rodiviária Federal (PRF) foi acionada e contou com o apoio de policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar. A causa do acidente ainda não foi divulgada, mas acredita-se que esteja relacionada ao excesso de peso da carga.

O trecho da BR-316 chegou a ser interditado, mas foi liberado no início da tarde de ontem. Agentes de trânsito estiveram no local orientando o trânsito.

