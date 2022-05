É possível se manter economicamente negociando em Forex?

Com variada informação nas mídias falando sobre criptomoedas, ações e Forex como possíveis maneiras de obter essa renda, no mesmo tempo que o mundo caminha para o trabalho remoto, o número de pessoas que estão procurando opções diversas de gerar uma renda digital tem crescido muito esses últimos anos.

De acordo com Felipe Paiva, diretor de relacionamento de uma reconhecida empresa do mercado financeiro, os contratos futuros apontando a manutenção da taxa de juros em um dígito, fazem que as pessoas que têm recursos em poupança saiam da zona de conforto , pois eles não têm mais aqueles rendimentos garantidos que tinham no passado, e esse é um movimento constante.



Algumas pessoas visualizam o mercado financeiro como uma opção de carreira, enquanto outras como uma forma de obter uma renda extra. Mas, em ambos os casos o gerenciamento das expectativas e dos riscos e fundamental.

Carreira de trader:

No caso de você desejar conseguir um emprego como trader profissional para ganhar um salário em vez de assumir o risco pessoal, o primeiro será formar-se em finanças, contabilidade, matemática ou negócios pois esse será o início para treinar seu cérebro na análise de diversas fontes de dados com os quais consiga resolver problemas.

Hoje em dia existem múltiplas formas se formar. O conhecimento financeiro tem se espalhado através das diversas plataformas de conteúdo e educação a distância, com planos de custo.

Se você tiver as qualificações e a experiência, poderá facilmente esperar ganhar seis dígitos por ano.

Investidor para renda adicional:

Dentro dos requerimentos para você se tornar um trader independente o primeiro é ter os fundos disponíveis para investir e negociar, além de ter um computado e uma boa conexão de Internet.

Para você se aproximar ao mundo do Forex, tem um sistema amplamente diverso: desde plataformas de conteúdo especializadas, canais de traders especialistas, e empresas de software que disponibilizam variados programas para acompanhar as atividades e dados do mercado.

Para iniciar, o conselho é procurar e escolher dois ou três traders especialistas, e operar numa plataforma de negociação adequada aos seus interesses.

Gerenciamento das expectativas:

Dentro dos perfis de investidores, encontramos ao conservador, moderado, e ao arrojado, mas isto pode variar conforme o domínio que você tenha sobre o mercado.

Mas um assunto de extrema importância e que as vezes os investidores que iniciam no Forex esquecem é a seguinte: negociar Forex é uma atividade em tempo integral!

Você não pode simplesmente entrar e sair do Forex. Seja que tenha uma enorme ou uma pequena quantidade de fundos de investimento para começar, no início você terá que trabalhar muito duro para aumentar suas participações.

Gerenciamento dos riscos:

Muitos artigos falam sobre o gerenciamento de riscos, mas no final o mais relevante é saber o quanto de volátil está o mercado. Você deve saber sobre os indicadores e as estratégias que vão permitir minimizar as perdas, proteger os lucros.

Como básico, será saber por exemplo, como se comportam as bandas de Bollinger . Mas para o que? Para ter informação sobre a continuação ou reversão da tendência Forex; os períodos de consolidação do mercado; os períodos dos próximos grandes breakouts de volatilidade; e os possíveis topos e fundos do mercado.

Porém, você não poderá ficar só sabendo desse indicador, você terá que estar preparado para saber quais mais são importantes para reforçar a previsão do movimento do mercado.

Nesse sentido, a última sugestão é ser realista e aceitar que o pior as vezes pode acontecer. Mas se você está bem treinado sua resposta será estrategicamente inteligente e a inconformidade emocional será coisa de minutos.

