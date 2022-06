Confira dicas para produzir um currículo em inglês

Currículo em inglês

Nas últimas décadas, o inglês se tornou no idioma mais usado para comunicar a nível internacional. Por esse motivo, se você está procurando um emprego no estrangeiro ou até um emprego no Brasil que exija uma candidatura no idioma de Shakespeare, terá que criar um currículo em inglês. Nesse artigo vamos lhe passar algumas dicas para que consiga criar um curriculum vitae em inglês perfeito!





Particularidades dos currículos em inglês

Os currículos em inglês são idênticos aos currículos em português, mas existem algumas pequenas diferenças. Uma delas está relacionada com o tamanho do currículo. Assim, se você está criando um CV se candidatar a uma empresa nos EUA ou no Canadá, seu documento deve ter apenas uma página.

Um currículo em inglês também não deve conter elementos que frequentemente são colocados para candidaturas no Brasil, tais como a data e o local de nascimento, o estado civil e até a fotografia. Isso acontece por motivos culturais e, nos EUA, até por aspectos legais.

A maneira como as datas são escritas também pode ser diferente. No Brasil, utilizamos o formato dia/mês/ano, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o formato usado é mês/dia/ano.





Estrutura de um CV em inglês

A estrutura de um currículo em inglês e em português é exatamente a mesma. Assim, você deve colocar as seções obrigatórias de informações pessoais, experiência laboral e percurso educativo, e também pode inserir seções opcionais como o resumo ou perfil profissional, habilidades, prêmios e reconhecimentos, idiomas, etc.

Apesar de nem sempre usada no Brasil, a seção de resumo ou perfil profissional é extremamente importante e habitual nos currículos em inglês, pelo que deverá inseri-la para ter mais chances de conseguir uma entrevista. Na seção de informações pessoais, não se esqueça de acrescentar o prefixo do país (o do Brasil é +55) antes de seu número de telefone para o caso de quererem contatá-lo por esse meio.





Traduzir seu currículo para inglês

Você pode criar um currículo do zero em inglês, mas também pode traduzir um currículo que já tenha, fazendo as devidas adaptações mencionadas nos parágrafos anteriores. Se você escreve bem em inglês, pode criar seu documento e usar ferramentas de tradução online, como o Google Tradutor ou o DeepL, para o ajudar nesse processo. Porém, nunca confie a 100% nessas ferramentas pois elas podem traduzir incorretamente seus conteúdos, pelo que devem servir mais como um complemento. Se utilizar um gerador de currículos online, sua tarefa será facilitada porque essas ferramentas já inserem os nomes das seções e outros aspectos do currículo em inglês

As pessoas que não escrevem bem em inglês podem contratar um profissional para fazer a tradução ou pedir ajuda a alguém, como um amigo ou parente, que consiga traduzir devidamente o documento.





Carta de apresentação em inglês

Se você é realmente muito bom no inglês, poderá demonstrá-lo ainda mais escrevendo uma carta de apresentação nesse idioma. Uma carta de apresentação ou motivação é um documento que você envia junto com seu currículo, em que explica por que é a pessoa ideal para o cargo. Se decidir criar esse documento, foque-se em como pode ajudar a empresa e não em como ela pode ajudar você — isso aumentará a probabilidade de impressionar o empregador!

