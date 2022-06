Escola Cósmica abre inscrições para especialização gratuita de SEO

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de SEO oferecido pela Escola Cósmica, projeto educacional realizado pela Mirum e i-Cherry, duas agências de marketing digital brasileiras. Essa é a terceira edição da Escola e tem como foco, exclusivamente, a população negra, LGBTQIA+ e/ou com deficiência em situação de vulnerabilidade.



Com início previsto para o dia 9 de agosto, o curso é comandado por profissionais que integram os times Mirum e i-Cherry. Por se tratar de uma especialização, os organizadores recomendam que as pessoas interessadas tenham conhecimento mínimo em SEO. “Por isso, caso seu objetivo seja adquirir conhecimento para empreender em algo que esteja construindo, pedimos que não se inscreva, do contrário estará tirando a oportunidade de outra pessoa e prejudicando o objetivo central do curso: empregabilidade”, advertem.

O curso tem duração de dois meses e meio, com encontros virtuais sempre às terças e quintas-feiras. “Nosso objetivo é possibilitar empregabilidade, então esse curso é pra você que deseja trabalhar no mercado de marketing digital em agências e/ou empresas, na área de SEO. Todas as aulas terão atividades práticas conectadas à realidade de mercado, e durante a formação você será prepara para desenvolver um projeto final e apresentar para lideranças do mercado de comunicação”, explica a página de inscrição.

O processo seletivo vai até o dia 18 de julho por meio do preenchimento do formulário de inscrição. Podem se inscrever maiores de 18 anos, com ensino médio completo e acesso à internet. No formulário, além de perguntas objetivas, há um espaço para descrever um texto com a seguinte estrutura:

- Mínimo 15 e no máximo 30 linhas

- Parágrafo 1: contar um pouco sobre sua vida, algo especial da sua história.

- Parágrafo 2: de forma resumida, escrever qual experiência já teve com o marketing digital

- Parágrafo 3: Contar qual o seu sonho profissional

- Se preferir, pode anexar um arquivo de texto, vídeo ou apresentação, no último campo do formulário.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Agência Educa Mais Brasil