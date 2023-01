No Piauí, mais de 2 mil detentos realizam provas do Enem nesta terça e quarta

Internos do sistema prisional do Piauí realizam nesta terça (10) e quarta-feira (11), as provas do Enem PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Privados de Liberdade). A aplicação está sendo feita nas 17 unidades penais do estado e cerca de 2.038 reeducandos foram inscritos.

(Foto: Divulgação/Ascom)

O número representa um aumento de 87% em relação ao ano anterior. Durante todo o ano de 2022, a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus), em parceria com Secretaria de Educação do Piauí (Seduc), realizou mais de 7 mil atividades educacionais, além de revisões para o Enem, nas unidades penais situadas em cidades como Parnaíba, Esperantina, Campo Maior, região metropolitana de Teresina, Oeiras, Picos, Floriano, São Raimundo Nonato e Bom Jesus.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Enem PPL avalia o desempenho dos detentos que já terminaram o ensino médio. Com isso, os internos conseguem ter acesso ao ensino superior através de programas como Sisu, Fies e ProUni.

De acordo com o INEP, as provas têm o mesmo grau de dificuldade do Enem regular. O exame é constituído de redação e de quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha. Hoje (10), estão sendo aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias, com cinco horas e meia de duração. Já amanhã (11), serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática, em cinco horas.

