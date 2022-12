SISU 2023: Mais de 6 mil vagas serão ofertadas para estudantes do Piauí

Na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, irá ofertar 6.173 vagas para o estado do Piauí. Destas, 3.062 são para a Universidade Federal do Piauí (UFPI); 2.515 para a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e 596 para a Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar). Neste primeiro semestre, não serão ofertadas vagas para o Instituto Federal do Piauí (IFPI).



(Foto: Agência Brasil)

As inscrições para o Sisu estão disponíveis a partir do dia 28 de fevereiro e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 3 de março (horário de Brasília).

Em todo Brasil, serão ofertadas 222.145 vagas para o ingresso de estudantes em instituições públicas de ensino superior. Todas as instituições públicas de educação superior puderam aderir ao Sisu para ofertar suas vagas no primeiro semestre de 2023. Por meio do Mapa Interativo, desenvolvido pelo Portal Nacional da Educação, é possível verificar o número de vagas disponibilizado pelas instituições de todo país, além do termo de adesão das universidades.

Confira o cronograma:

data a definir – consulta das vagas;

28 de fevereiro a 03 de março – inscrições;

07 de março – resultado da Chamada Regular;

data a definir – matrícula

07 de março a data definir – manifestação da Lista de Espera;

data a definir – convocação da Lista de Espera.





Com informações do Portal Nacional da Educação