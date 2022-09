Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Piauí para esta sexta-feira (02)

Esta é a agenda dos candidatos ao Governo do Piauí para esta sexta-feira, 02 de setembro de 2022.



Coronel Diego Melo (PL)

10h – Reunião em Castelo do Piauí com a deputada federal Pra. Helida e a deputada estadual Socorro Mendes;

15h – Reunião em Juazeiro do Piauí com a deputada federal Pra. Helida e a deputada estadual Socorro Mendes;

18h – Reunião em Campo Maior com o deputado Federal Major Costa Araújo.

Gustavo Henrique (Patriota)

8h – Reunião na sede do partido;

10h – Reunião com entregadores de delivery;

12h – Livre;

13h – Sabatina em um programa de uma emissora de TV local;

16 – Reunião com o Grupo de Jovens da Zona Sudeste de Teresina;

17h – Visita às Hortas da Avenida Noé Mendes na zona Sudeste;

18h – Reunião com partidários e candidatos na sede do partido;

19 – Reunião com candidato a deputado federal do Patriota;

20h – Reunião com candidato a deputado estadual do Patriota

Rafael Fonteles (PT)

9h15min – Caminhada em Lagoa do Piauí;

10h30min – Caminhada em Monsenhor Gil;

11h30min – Caminhada em Miguel Leão;

16h – Caminhada em Redenção do Gurgueia;

19h – Carreata em Bom Jesus.

Sílvio Mendes (União Brasil)

Manhã – Visita ao município de São Miguel do Tapuio;

Tarde – Carreata em Parnaíba

Os candidatos Geraldo Carvalho (PSTU), Gessy Lima (PSC), Lourdes Melo (PCO), Madalena Nunes (PSOL) e Ravena Castro (PMN) não enviaram suas agendas para a redação do Portalodia.com até a publicação deste material.



