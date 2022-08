Eleições: com 421 pedidos, Piauí tem o menor número de registro de candidaturas do Brasil

O Piauí é o estado brasileiro que menos tem pedidos de registros de candidaturas feitos junto à Justiça Eleitoral para o pleito que acontece no próximo mês de outubro. A informação consta no levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O Estado possui apenas 421 pedidos de registros de candidaturas, sendo que 420 foram considerados aptos e deferidos e um foi considerado inapto. Trata-se de um pretenso candidato a Deputado Federal pelo PTB cujo pedido está aguardando julgamento pela Justiça Eleitoral.



O número de candidaturas para as eleições gerais de 2022 no Piauí caiu em relação ao pleito de 2018, quando o Estado teve 439 pedidos de candidaturas feitos junto ao TSE. A redução foi de 4,1%. 2018 foi o ano com a maior quantidade de registros de candidaturas no Piauí. Chama a atenção o fato de estados como Roraima e Acre, que possuem contingente populacional menor que o Piauí, terem tido 606 e 527 pedidos de candidaturas respectivamente.



Piauí tem 421 pedidos de registros de candidatura feitos à Justiça Eleitoral - Foto: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com o TSE, os 421 pedidos de registros de candidatura recebidos no Piauí estão assim divididos: nove candidatos a governador e nove candidatos a vice-governador; oito candidatos a senador; 172 candidatos a deputado federal; 207 candidatos a deputado estadual; oito candidatos a primeiro suplente e oito candidatos a segundo suplente.

No pleito para Governo do Estado está uma das maiores concorrências: há uma única vaga e nove nomes disputando. No caso da eleição para senador, são oito candidatos concorrendo também a uma única vaga. Já para deputado estadual, a concorrência é ainda maior: há 10 vagas sendo disputadas, média de 17,2 candidatos para cada uma. E para deputado estadual, há 30 vagas sendo disputadas, média de 30 nomes para cada uma.

O relatório do TSE aponta ainda que 36 candidatos tentam a reeleição no Piauí neste pleito.



Maior concorrência são para os cargos de deputado estadual e federal - Foto: Assis Fernandes/O Dia

PT, Progressistas e PL lideram número de candidaturas

Entre os 25 partidos que disputam a eleição de 2022 no Piauí, o Partido dos Trabalhadores (PT), o Progressistas (PP) e o Partido Liberal (PL) são os que lideram em número de candidaturas. O PT contabiliza 39 candidatos, e o Progressistas e o PL possuem, cada, 37 candidatos. Aparecem em quarto e quinto lugar respectivamente o Patriota, com 35 candidatos, e o Agir, com 33 candidatos.

UP, PC do B, PCB e Partido Verde são as legendas que menos têm nomes concorrendo no pleito: UP tem um candidato, PC do B tem dois, PCB tem dois e o PV tem quatro.

Entre os partidos que se uniram em federação, o que congregam a maior quantidade de pedidos de candidaturas são PT/PC do B/PV, que somam 45 nomes concorrendo e PSOL/Rede, que somam 20 candidaturas. A federação formada entre o PSDB e o Cidadania possui nove nomes disputado o pleito.

