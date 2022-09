Charles III é oficialmente proclamado rei em cerimônia real neste sábado

O Rei Charles III foi oficialmente anunciado como monarca da Grã-Bretanha neste sábado (10), em uma cerimônia cheia de pompa, de tradição antiga e simbolismo político - e, pela primeira vez, transmitida ao vivo. Charles se tornou rei automaticamente após sua mãe, a rainha Elizabeth II, falecer na última quinta-feira (08), mas a cerimônia de adesão é um passo constitucional e cerimonial fundamental para apresentar o novo monarca ao país.

(Foto: Jane Barlow/AFP)



Dezenas de políticos do passado e do presente, incluindo a primeira-ministra Liz Truss e cinco de seus antecessores, reuniram-se nos apartamentos ornamentados do Palácio de St. James para a reunião do Conselho de Adesão. Eles se encontraram sem Charles, confirmando oficialmente seu título, rei Charles III. O rei se juntou a eles para fazer uma declaração pessoal, prometendo seguir o "exemplo inspirador" de sua mãe ao assumir os deveres de monarca.

O novo rei aprovou formalmente uma série de ordens - incluindo uma que declara feriado no dia do funeral de sua mãe. A data do funeral de estado não foi anunciada, mas espera-se que seja por volta de 19 de setembro.



Esta é a primeira vez que a cerimônia de adesão é realizada desde 1952, quando a rainha Elizabeth II assumiu o trono.

