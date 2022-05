Primeiro eclipse solar do ano ocorre neste final de semana

O primeiro eclipse solar do ano ocorrerá na tarde deste sábado (30), por volta das 15h45 (horário de Brasília). Entretanto, poucas pessoas no mundo terão o privilégio de assistir o fenômeno. Segundo o Observatório Nacional, o eclipse parcial poderá ser observado no extremo sul da América do Sul, onde irá abranger entre 40% e 54% do disco do Sol. O eclipse também será visível em algumas partes da Antártica e na parte sul dos oceanos Pacífico e Atlântico.

O evento vai coincidir com a segunda lua nova do mês, também conhecida como Lua Negra. Nos dias 29 e 30 de abril, Mercúrio também estará com alta visibilidade no céu.



Para quem tiver interesse, será possível acompanhar o fenômeno através de uma transmissão ao vivo feita pelo Observatório Nacional, que iniciará às 15h.



Como ocorre o eclipse solar?

De acordo com o Observatório Nacional, eclipses solares ocorrem quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando uma sombra sobre o planeta. A sombra mais escura, onde toda a luz solar é bloqueada, é chamada umbra. Em torno da umbra se define a sombra mais clara, a penumbra, onde a luz solar é parcialmente bloqueada.

Em média, um eclipse total do Sol ocorre a cada 18 meses, mas por serem visíveis somente em estreita faixa sobre a terra, parecem muitos raros.

