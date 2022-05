Primeira semana de maio celebra trabalhador e literatura brasileira

A primeira semana de maio começa com um feriado nacional: o Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º e marcado por mobilizações de trabalhadores. Em 1924, o então presidente Artur Bernardes decretou feriado nesta data por influência dos imigrantes europeus, que, desde 1917, já promoviam paralisações para reivindicar direitos trabalhistas.

No entanto, a data tem origens ainda mais antigas. Em 1886, trabalhadores dos Estados Unidos fizeram uma greve para exigir melhores condições de trabalho. A luta dos operários se espalhou em seguida pela Europa, e hoje é celebrada em mais de 80 países.

(Foto: Reprodução)

O primeiro dia do mês ainda comemora o Dia da Literatura Brasileira. O dia foi escolhido em homenagem a José de Alencar, que nasceu em 1º de maio de 1829, em Messejana (hoje um bairro de Fortaleza). É autor de clássicos como O Guarani, Iracema e Senhora.

Na segunda-feira (2), serão 25 anos da morte do educador Paulo Freire. Reconhecido mundialmente, Freire desenvolveu um método de alfabetização de adultos que priorizava a bagagem pessoal de cada aluno.

No dia 4, a música brasileira perdeu Noel Rosa, falecido há 85 anos. Um dos principais precursores do samba e autor de mais de 300 composições. A semana também é marcada pelos 105 anos de nascimento de Dalva de Oliveira, completados na próxima quinta (5).



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Agência Brasil