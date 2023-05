Concurso Corpo de Bombeiro do Piauí: prazo para inscrições encerra hoje (04)

O prazo para as inscrições do concurso público do Corpo de Bombeiros do Piauí encerra nesta quinta-feira, 4 de maio. As inscrições devem ser feitas no site do Nucepe (Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos) e tem o valor de R$ 80.

Veja o edital completo.



Segundo o edital, estão previstas 400 vagas, sendo 200 para nomeação imediata e 200 para cadastro reserva. Desse total, 360 vagas são destinadas a candidatos do sexo masculino e 40 vagas para o sexo feminino. A remuneração salarial será de R$ 3.817,73.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Requisitos para participar do concurso do Corpo de Bombeiros do Piauí

Para o concurso os seguintes requisitos são exigidos:



Altura mínima de 1,60m (para homem) e 1,55m (para mulher);

ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos no período de inscrição deste Concurso Público;

Ensino Superior completo em qualquer área, devendo o diploma ser entregue durante a matrícula no Curso de Formação;

Concluir com aproveitamento satisfatório o Curso de Formação de Soldados (CFSd BM);

Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, que lhe permita conduzir veículo automotor, classificada, no mínimo, na Categoria “AB”. Etapas e Provas O concurso será dividido em cinco fases, sendo essas classificatórias e eliminatórias: 1) Primeira Etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de Prova Escrita Objetiva e Dissertativa;

2) Segunda Etapa, de caráter eliminatório, constará de Exame de Saúde (Médico e Odontológico);

3) Terceira Etapa, de caráter eliminatório, compreenderá o Exame de Aptidão Física e constará de testes atléticos inerentes ao cargo;

4) Quarta Etapa, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de Avaliação Psicológica, na qual serão adotados critérios científicos e objetivos, sendo vedada a realização de entrevistas;

5) Quinta Etapa, de caráter eliminatório, consistirá na Investigação Social com a finalidade de averiguar atos da vida pregressa, bem como da vida atual do candidato.

