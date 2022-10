MPT divulga resultado final do processo seletivo para estagiários; confira lista

A Comissão de Estágio do Ministério Público do Trabalho no Piauí divulgou o resultado final do processo seletivo para estagiários de Direito e Comunicação Social/Jornalismo. O resultado traz a classificação após somatório das notas das provas objetivas e subjetivas. O MPT-PI já havia divulgado o resultado definitivo do processo seletivo para o curso de Ciências Contábeis.

Ao todo estão sendo ofertadas oito vagas para o curso de Direito, uma para o curso de Jornalismo e cadastro de reserva para o curso de Ciências Contábeis. Os estudantes irão atuar na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 22º Região, em Teresina. Além disso, o edital prevê ainda uma vaga para o curso de Direito, a ser preenchida para a Procuradoria Regional do Trabalho da 16º Região/Caxias, que está atualmente instalada na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 22º Região, em Teresina.

(Foto: Arquivo O Dia)

Após finalizado os prazos, o MPT irá iniciar o chamamento dos aprovados para que preencham as vagas disponíveis. Os demais estudantes que estiverem classificados poderão ser convocados pela administração do MPT, em caso de necessidade. O estágio terá a duração de um ano e poderá ser prorrogado até o limite de dois anos. Eles deverão cumprir uma carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em jornadas de quatro horas, de segunda a sexta-feira.

Conforme prevê o edital, haverá remuneração com uma bolsa estágio, no valor de R$976, além de auxílio transporte de R$11 por dia de efetivo estágio realizado. O estagiário também tem assegurado o seguro contra acidentes pessoais, mediante apólice coletiva de seguro, e ainda o recesso remunerado de 30 (trinta) dias anuais, sempre que a duração do estágio for igual ou superior a 1 (um) ano. O recesso poderá ser concedido de forma proporcional, caso o estágio ocorra em período inferior a 1 (um) ano.

Confira o edital com o resultado final, clicando aqui.

