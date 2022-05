Síndrome de West: mãe faz campanha de arrecadação para tratamento de filho de 7 meses

O bebê Ethan Ferreira, de apenas 7 meses, possui uma síndrome rara e grave. A Síndrome de West se caracteriza por crises convulsivas e espasmos, causando também retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Nascida em Teresina, a criança foi diagnosticada em janeiro de 2022. Atualmente, seus pais, Juliana Santana e Eduardo Ferreira, estão realizando uma campanha de arrecadação a fim de custear o tratamento do filho.

O bebê Ethan, de 7 meses, sofre com convulsões e espasmos infantis e faz tratamento desde o início deste ano (Foto: Reprodução/Instagram)

Nas redes sociais, Juliana relata como ocorreu o diagnóstico do filho. “Com a identificação do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, Ethan foi encaminhado pelas neurologistas em Teresina para Fisioterapia com método Bobath e Terapia Ocupacional, mesmo sem diagnóstico definido. Após o início das crises convulsivas, intensificamos o acompanhamento com neurologistas e o Ethan começou a usar o medicamento Vigabatrina (Sabril), depois o Levetiracetam (Etira). Após alguns dias sem convulsões, elas retornaram de forma mais frequente e intensa e então foi adicionado o medicamento Nitrazepam (Sonebon) para conter as crises”, explica a mãe.

Através das redes sociais, família de Ethan faz campanha de arrecadação para apoiar o tratamento. (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo a mãe, Ethan encontra-se internado desde o dia 14 de abril em uma clínica de São Paulo, recebendo uma dose de ACTH a cada 48 horas. “Nesse intervalo de tempo, Ethan precisou ser encaminhado para a UTI por duas vezes em razão de crises convulsivas e para ser melhor monitorado por conta de algumas reações adversas provocadas pela medicação”, conta Juliana.

Devido aos custos do tratamento, que segue por tempo indeterminado, a família vem divulgando uma campanha de arrecadação para Ethan. No perfil das redes sociais, os pais explicam o que é a Síndrome de West e fazem atualizações diárias sobre o estado do bebê.

Interessados em contribuir com a campanha podem entrar em contato através do Instagram de Ethan (@ethan_ferreira). O Pix para doações é o CPF 994.281.723-91 (Juliana Santana da Silva).

(Foto: Reprodução/Instagram)









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães