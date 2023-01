Estudante que bateu em quatro carros na avenida Homero teria feito uso de medicamentos

O uso de medicamentos teria sido a causa do um grave acidente ocorrido na noite desta quinta (26) na avenida Homero Castelo Branco, bairro Jóquei, zona leste da capital. O estudante de medicina Enzo Carvalho Castro dirigia em alta velocidade uma caminhonete modelo S10 quando atingiu quatro veículos que estavam estacionados na via. Apesar dos graves danos causados nenhuma pessoa ficou ferida.



De acordo com a Companhia de Trânsito da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Enzo trafegava pela via no sentido avenida João XIII quando perdeu o controle da caminhonete, atingindo um Voyage, um Corolla e um Fiat Mobi que estavam parados. A Família do estudante, que é proprietária de empresas do ramo de saúde da capital, esteve no local e se comprometeu a arcar com os prejuízos dos motoristas.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o estudante usando uma camisa de futebol do lado avesso. Visivelmente desnorteado e descalço, Enzo conversa com populares. Segundo as autoridades que atenderam a ocorrência o estudante não teria feito o uso de bebida alcoólica.

FOTO: Reprodução Redes Sociais

