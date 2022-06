Elmano e prefeito de Campo Maior assinam ordem para reforma do mercado municipal

O senador Elmano Férrer (PP) e o prefeito de Campo Maior, Joãozinho Félix, assinaram na última seguda (14) a ordem de serviço para o início das obras do projeto de ampliação e revitalização do Mercado Jaime da Paz, o Mercado Central de Campo Maior. Será a maior ação de reforma desde a inauguração do Mercado Central da cidade, que é um prédio histórico, com quase 50 anos de construção e com forte presença na paisagem local.

Os recursos para a execução do projeto, que somam R$ 2 milhões, foram repassados por Elmano Férrer. “É mais uma grande obra que estamos realizando em Campo Maior em parceria com o prefeito Joãozinho Félix”, comemora o parlamentar. Segundo ele, o Mercado Jaime da Paz é uma referência da cidade. “Além de ser um espaço comercial, o Mercado Central é um marco cultural e turístico, que tem muito da identidade do campo-maiorense”, avalia Elmano Férrer.

FOTO: Ascom Elmano Férrer

O prefeito Joãozinho Félix diz que, além de ser ampliado, o Mercado Central irá receber um piso mais resistente e uma nova praça de alimentação. “Com a conclusão do projeto, vamos ter um prédio moderno, confortável e com maior oferta de produtos. E o Mercado Central vai ganhar mais apelo turístico, destacando-se ainda mais como um lugar onde as pessoas podem conhecer as comidas típicas e o artesanato da nossa região”, observa o prefeito.

Conjunto de obras

A parceria entre Elmano Férrer e o prefeito João Félix também está viabilizando outras obras em Campo Maior, entre elas a urbanização do Açude Grande, que vai revitalizar a região, incluindo o entorno do Iate Clube. O parlamentar destinou R$ 7 milhões para esta urbanização, que também conta com o apoio do ministro Ciro Nogueira (Casa Civil). O projeto prevê a construção de ciclovia, de pista de caminhada, de passarela e de uma praça de alimentação.

FOTO: Ascom Elmano Férrer

Avenida no lugar dos trilhos

O próximo desafio de Elmano Férrer e do prefeito Joãozinho Félix é a construção de uma avenida de 3 quilômetros de extensão para substituir o trecho urbano da antiga linha férrea, que corta a área central de Campo Maior, além dos bairros Matadouro, Estação e Fripisa. O projeto também determina a instalação da Secretaria Municipal de Cultura no prédio da estação ferroviária, que foi construído nos anos 50.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no