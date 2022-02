Intermed cresce em pontuação do IDSS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou os resultados do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2021, ano-base 2020. A Intermed apresentou nota máxima (1,0) no indicador de Sustentabilidade no Mercado (IDSM) e cresceu em relação ao último resultado. A nota final ficou em 0,6159, acima da nota de 2020, ano-base 2019, que foi 0,5950.



Esse crescimento se deve principalmente aos investimentos em ações de saúde do Sistema Unimed Teresina, do qual a Intermed faz parte. "Aplicamos melhorias em nossos processos administrativos, fortalecendo a nossa rede própria e parceiros. Além disso, promovemos uma atenção especial à saúde preventiva com investimento em telemonitoramento de idosos, gestantes, crianças e portadores de doenças crônicas, e garantimos aos nossos beneficiários a qualidade no acesso à saúde”, explica o médico urologista Emmanuel Fontes (CRM1912), presidente do Sistema Unimed Teresina.

No índice, a ANS compara as empresas do setor de saúde suplementar dentro dos mesmos parâmetros. Para o beneficiário, a nota representa um importante parâmetro de qualidade dos serviços prestados. O IDSS é composto por um conjunto de indicadores que avaliam as operadoras em critérios de qualidade e atenção à saúde, como o conjunto de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde; garantia de acesso; sustentabilidade no Mercado e gestão de processos e regulação.

