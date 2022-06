O Reajuste dos planos de saúde em 2022 poderá ser maior que o definido pela ANS

Após o reajuste 2021 dos planos de saúde ser negativo, para o ano de 2022 a Agência Nacional de Saúde (ANS) autorizou o reajuste máximo de 15,5% para os planos de saúde individuais ou familiares, vale ressalvar que este é o maior reajuste desde 2000, quando foi iniciada a série histórica.



A validade deste reajuste ocorre para os contratos de planos de saúde que fazem aniversário entre maio/22 e abril/23. Apesar de parecer alto o reajuste de 2022, ele não será aplicado para todos os clientes de planos de saúde brasileiros, podendo assim o reajuste do seu plano de saúde ser até maior neste ano.

Isso ocorre, pois, a ANS determina o reajuste anual apenas dos planos individuais comercializados diretamente nas operadoras de planos, porém, no mercado brasileiro há outras formas de comercialização, que são os planos de saúde empresariais e coletivos por adesão.

Para estas últimas formas de contratação faladas anteriormente, as próprias operadoras e administradoras possuem autonomia para definir o percentual de reajuste.

Neste caso os valores de reajustes podem ser menores ou maiores do que os 15,5% determinado pela ANS para 2022.

De acordo com dados da ANS, o reajuste de 15,5% irá afetar apenas 16,3% de todos os brasileiros que possuem planos de saúde, portanto, para todos os demais, o reajuste será feito, porém com percentuais podendo ser diferentes.





Como as Administradoras irão determinar o reajuste de 2022?

Para chegar ao valor final de reajuste dos seus planos de saúde, cada operadora, ou administradora, faz uma série de cálculos como por exemplo a sinistralidade, que significa nada mais que a quantidade média de utilização do plano de saúde realizada por cada cliente.

Este sem dúvida é um dos fatores mais importantes que as empresas que comercializam planos de saúde levam em consideração, porém, há mais um fator importante que pode fazer toda diferença para você!

Continue lendo este texto que irei explicar em detalhes como você poderá se beneficiar e economizar no seu plano de saúde!





Como a concorrência dos planos de saúde pode trazer economia ao consumidor?

Não importa se a empresa em questão é uma operadora ou administradora de plano de saúde, é certo que o seu objetivo além de levar saúde aos seus clientes, também é gerar lucro para seus acionistas. E para isso, utilizam das mais diversas estratégias, por exemplo:

Em uma certa administradora, foi verificado que em sua carteira de clientes, em uma certa faixa etária, como a faixa de 34 – 38 anos, houve uma redução de sinistralidade, ou seja, os clientes destas idades geraram mais lucros para o plano de saúde porque utilizaram pouco o plano de saúde, então, podem usar isso como estratégia para aumentar o número de clientes nesta faixa etária. Então a administradora em questão, lança uma nova tabela de preços do plano de saúde, com um valor menor para a faixa etária de 34-38 anos exemplificada.





É possível um mesmo plano de saúde ter preços diferentes?

Sem enrolação a resposta é simplesmente SIM! E é por isso que você pode se beneficiar!

Primeiramente irei fazer uma explicação básica que como são oferecidos os diversos planos de saúde do mercado.

No topo da lista estão as operadoras de planos de saúde.

As Operadoras são as empresas que possuem a marca de um plano de saúde, e comercializam para esta determinada marca apenas os planos empresariais e os individuais, no qual é a ANS que determina seu reajuste como explicado anteriormente.





E o que fazem as Administradoras de planos de saúde?

As administradoras, são empresas que comercializam os planos de saúde coletivos por adesão, simplificando, elas “compram” das operadoras um certo número de contratos de planos de saúde, e comercializam estes contratos aos consumidores finais que possuem elegibilidade a uma certa entidade de classe (sindicatos, associações profissionais), que é definida de acordo com a ocupação profissional do interessado em contratar o plano de saúde.

Para exemplificar, se o interessado em contratar um plano de saúde por adesão for um arquiteto, ele poderá contratar o plano, pois é elegível pela entidade de classe FNA (Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas).





Como vou poder economizar no plano de saúde?

É agora que você vai entender como é possível economizar e até mesmo fugir do reajuste dos planos de saúde!

Acontece que em cada região, por exemplo o Rio de Janeiro, operam diversas Administradoras de planos de saúde, e muitas vezes, elas comercializam as mesmas marcas de planos de saúde!

Então é possível você encontrar um mesmo plano de saúde com valores diferentes, isso ocorre porque cada Administradora tem livre autonomia para determinar o valor que irá cobrar!

E é assim que você poderá economizar no seu plano de saúde, através de uma corretora de planos de saúde você poderá comparar valores entre as administradoras e realizar a troca de plano, ou portabilidade do seu plano. Podendo assim migrar de plano, ou apenas de administradora sem precisar cumprir novos prazos de carência.





Por fim uma dica bônus para ajudar você a economizar no plano de saúde

Apesar de estarmos falando sobre os reajustes que irão afetar os planos de saúde em 2022, neste momento já é possível trocar de plano ou fazer a portabilidade em administradoras que não irão reajustar seus planos em 2022!

Por: Marcelo Balbi, Virtua Corretora de Seguros

Corretor de Seguros (SUSEP: 10.2034490.2)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

