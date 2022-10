Osteoporose: entendas as causas e sintomas da doença

A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas. O Dia Mundial da Osteoporose, celebrado na última quinta-feira (20), destaca a importância da prevenção e do diagnóstico da doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, as complicações da osteoporose incluem dor crônica, depressão, deformidade, perda da independência e aumento da mortalidade. Estima-se que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão uma fratura osteoporótica ao longo da vida.

(Foto: Reprodução/Pexels)

Aproximadamente 5% dos indivíduos que apresentam fratura de quadril morrem durante a internação hospitalar, 12% morrem nos 3 meses subsequentes e 20% morrem no ano seguinte ao da fratura, de acordo com dados norte-americanos. Pesquisa conduzida no Rio de Janeiro, em hospitais públicos, revelou mortalidade de 23,6% nos 3 meses subsequentes à fratura de fêmur.

Outras causas que também podem favorecer o desenvolvimento da osteoporose são:



Doenças endócrinas, como diabetes ou hiperparatireoidismo;

Deficiência de cálcio e/ou vitamina D;

Sedentarismo;

Menopausa;

Alimentação inadequada;

Tabagismo;

Anorexia nervosa;

Alcoolismo;

Uso de alguns tipos de medicamentos;

Deficiência na produção de hormônios.

Além disso, algumas doenças também podem aumentar o risco do desenvolvimento da osteoporose, como câncer, HIV, artrite reumatoide, hemofilia, insuficiência renal e talassemia.

Para indivíduos com risco de desenvolver osteoporose, medidas de intervenção devem ser adotadas para prevenção. Pessoas que já apresentam baixa densidade mineral óssea ou fraturas, o tratamento deve ser realizado a fim de prevenir uma perda óssea adicional e, assim, reduzir o risco da primeira ou segunda fratura. O tratamento da osteoporose consiste de medidas não medicamentosas e medicamentosas. A atividade física contribui para a redução do risco de fratura, aumentando e preservando a massa óssea.



Sintomas

Os sintomas que podem surgir com o avanço da doença são: dor ou sensibilidade óssea; diminuição de estatura com o passar do tempo; dor na região lombar devido a fraturas dos ossos da coluna vertebral; dor no pescoço devido a fraturas dos ossos da coluna vertebral e postura encurvada ou cifótica.

Dicas de prevenção

Ingerir cálcio é fundamental para o fortalecimento dos ossos. Adote uma dieta rica em alimentos com cálcio (leite e derivados, como iogurtes e queijos). Médicos indicam dois copos de leite desnatado e uma fatia de queijo branco por dia;

Consuma verduras de folhas escuras, como brócolis, espinafre e couve;

Evite carne vermelha, refrigerante, café e sal;

Exponha-se ao sol de forma moderada. Os raios ultravioletas sobre a pele estimulam a produção de vitamina D, fundamental para a absorção do cálcio pelo organismo. Basta 20 a 30 minutos de sol por dia, entre 6h e 11h;

Não fume e evite o consumo excessivo de álcool;

Independente da idade, inicie um programa de exercícios (pode ser caminhada ou musculação, por exemplo). Entre outras vantagens, ajuda a fortalecer os músculos, melhorar o equilíbrio e os reflexos, evitando as quedas;

Mulheres que entraram na menopausa devem consultar um médico para começar um tratamento especial. A partir de 45 anos, devem ser submetidas a um teste de densitometria óssea;

Obstáculos como móveis, tapetes soltos e pouca iluminação, podem facilitar quedas e, consequentemente, provocar fraturas em pessoas com osteoporose.





Com informações do Ministério da Saúde