Unimed Teresina recebe selo Ouvidoria Excelente

Após uma reavaliação da Unimed do Brasil, a Unimed Teresina recebeu a recertificação do Programa Ouvidoria de Excelência da Unimed do Brasil – Edição 2022 na categoria Excelente. A cooperativa alcançou a pontuação (61) para o mais alto nível do programa.



O critério revisto foi o ‘Régua de Relacionamento’, onde são avaliados o relacionamento da Unimed Teresina com o público externo e interno. “Nós enviamos, como evidências, as pesquisas de satisfação respondidas pelos nossos beneficiários com sugestões e pedidos de ajustes nos processos. Após a análise, recebemos um novo selo, agora na categoria Excelente, o nível mais alto do programa. Um reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido há alguns anos”, explica a ouvidora da Unimed Teresina, Amanda Luz.

O selo possui quatro níveis: básico, intermediário, avançado e excelente. O objetivo é reconhecer o desempenho alcançado pela área de Ouvidoria das singulares do Sistema Unimed. A iniciativa melhora a experiência positiva dos clientes com a marca Unimed, fortalece o cooperativismo, a integração e a sustentabilidade do Sistema Unimed.



A certificação obtida tem validade de dois anos. Durante esse período a Unimed Teresina continuará avançando em melhorias no atendimento aos beneficiários, ampliando ainda mais a satisfação dos clientes com a Ouvidoria.





Sobre o Programa

O programa foi desenvolvido pela Unimed do Brasil em parceria com diversas Singulares e Federações, por meio do Comitê Nacional de Ouvidores do Sistema Cooperativo Unimed, e apoio da consultoria IBRC (Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente).

O Programa Ouvidoria de Excelência busca transformar a vivência entre Ouvidorias e beneficiários, com foco não apenas na solução de conflitos, mas na prevenção deles a partir do investimento em melhorias de processos capazes de evitar a judicialização e recorrência das demandas e, por fim, aumentando a satisfação dos clientes.





