Google lança Interviews Warmup, um simulador de entrevista de emprego

A entrevista de emprego é um momento de tensão para muitas pessoas. Dúvidas sobre dinâmicas do processo, como se comportar e quais as melhores respostas para as perguntas dos recrutadores são pontos que podem prejudicar a conquista pela vaga de emprego, seja para nível técnico, médio ou superior. Para auxiliar nesse processo, o Google lançou o Interviews Warmup, uma plataforma gratuita e on-line que simula uma entrevista e, no final, sinaliza questões que a pessoa precisa melhorar.



Durante o simulado é possível gravar e transcrever as respostas em tempo real, para descobrir as melhores formas de planejar e melhorar sua apresentação pessoal. As respostas podem ser dadas por meio da escrita ou da voz. A ferramenta não salva o áudio nem as transcrições durante a sessão de entrevista de emprego, porém, permite que o candidato faça uma cópia ou baixe as respostas após finalizar a sessão.

Na plataforma o indivíduo vivencia situações específicas voltadas para uma entrevista de emprego real, respondendo perguntas mais frequentes em fases de recrutamentos. Ao longo do processo o usuário tem acesso a perguntas sobre diferentes temas como conhecimentos técnicos, trajetória profissional, ou sobre a rotina do candidato. Até o momento, o Interviews Warmup só está disponível no idioma inglês.





Desemprego no Brasil

Com 11,2% de taxa de desocupação, o país tem 12 milhões de pessoas desempregadas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em março desse ano. De acordo com o levantamento, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado subiu 1,1% frente ao trimestre anterior. Já a taxa de trabalhadores por conta própria caiu 1,9%, com 25, 4 milhões de pessoas.

Em 2021, 30% dos desempregados estavam à procura de trabalho por mais de 24 meses. Nesse cenário, as ocupações de nível de qualificação responderem por 74% do emprego no setor industrial, observando-se a tendência de crescimento das ocupações de nível técnico e superior.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Agência Educa Mais Brasil