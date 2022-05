Acusados de tentativa de homicídio contra policial militar são presos em Teresina

Dois homens e uma mulher foram presos na manhã desta terça-feira (10) em residências nas zonas Sul e Sudeste de Teresina. Eles são acusados de uma tentativa de homicídio contra o policial militar, identificado como cabo Williame, que foi baleado no braço após ser perseguido pelos criminosos. O crime ocorreu no dia 30 de março, no bairro Saci, e foi registrado por câmeras de segurança. (veja vídeo abaixo:)



As prisões foram realizadas pela Força Estadual de Segurança Pública (FEISP-PI), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco). As investigações foram iniciadas pelo 4º Distrito Policial.

“A Força Estadual de Segurança Pública foi chamada para dar apoio as investigações da região do 4º Distrito Policial. Entre elas, está este caso ocorrido no dia 30 de março na tentativa de homicídio contra o policial militar no bairro Saci. Após o crime, foi iniciada as investigações pelo 4º DP e, durante a investigação, foram expedidos três mandados de busca e apreensão e os mandados de prisão temporária”, disse o delegado Luciano Alcântara, coordenador da FEISP-PI.

Um dos suspeitos foi preso na região do Grande Dirceu, na Zona Sudeste, e os demais foram detidos na Zona Sul da Capital. As investigações apontam que os acusados fazem parte de uma organização criminosa.

“Após as prisões, eles foram levados à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis. As investigações apontam que eles fazem parte de uma organização criminosa. Eles já tinham sido ouvidos, mas presos em residências”, completa o delegado.

O crime

O policial militar Williame trafegava em uma motocicleta pela Avenida Maranhão quando foi abordado por três homens em um carro prata, na entrada do bairro Saci, no dia 30 de março deste ano.

Em um vídeo gravado por uma câmera de segurança é possível observar que os criminosos posicionam o carro em frente ao motociclista e os veículos colidem. Após a batida, dois homens armados descem do automóvel e efetuam disparos contra o policial militar, que foge. Um dos tiros atingiu a região do braço.

