Agentes da Zoonose encontram 615 focos de dengue espalhados em 6 bairros de Teresina

Teresina vem vivendo um surto de dengue nas últimas semanas, o que tem levado as autoridades em saúde pública a mobilizarem ações de prevenção ao contágio e de eliminação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. No últimos dias, agentes de endemias da Zoonoses e militares do 25º Batalhão de Caçadores andaram visitando casas nos bairros de Teresina considerados zonas críticas para ocorrência de dengue. Os números assustam: foram encontrados 615 focos do mosquito transmissor da doença nos 4.989 imóveis vistoriados.



Foram ao todo 30 focos no bairro Cabral, 65 focos ao longo da Avenida Frei Serafim, 345 focos no Residencial Jacinta Andrade, 52 focos no bairro Nossa Senhora das Graças e 123 focos no bairro Comprida. Os focos localizados no Vale do Gavião ainda estão sendo contabilizados.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Nesta segunda-feira (16), os agentes de endemia estão atuando no bairro Porto do Centro, zona Leste da capital, onde deverão visitar 3.866 imóveis em 192 quarteirões. Depois, as equipes seguirão para o bairro Acarape, na zona Norte, onde mais 991 imóveis serão vistoriados.

“Estamos trabalhando com todas as ferramentas que temos. Essa parceria com o Exército é fundamental para que possamos vencer a guerra contra a dengue e somos muito gratos aos militares. Além disso, temos também reeducandos da Secretaria de Justiça e funcionários da CTA limpando as escolas e as ruas”, afirma o secretário da SEMDUH, Edmilson Ferreira, coordenador da Operação de Combate à Dengue.

