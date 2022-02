Alagamentos em Teresina: Confira trechos que devem ser evitados durante chuvas

Os motoristas devem ficar a tentos a sinalização vertical instalada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina (Strans) em diversas vias da capital com alertas sobre alagamentos durante chuvas. Ao todo, 40 placas já foram colocadas em pontos críticos de Teresina.

Leia também: Famílias perdem tudo após galeria transbordar com a chuva na zona Sul de Teresina

Segundo a Strans, os locais foram mapeados pelas SAAD’s de cada região com o objetivo de indicar ao motorista onde pode ele pode trafegar ou onde seja uma situação de risco no período chuvoso. O órgão afirmou que está prevista para as próximas semanas 60 placas de sinalização de advertência em outros trechos.

Foto: Divulgação / O DIA

“Ao se deparar com áreas alagadas, não é recomendado o contato ou o enfrentamento das águas e em situações como essas a Defesa Civil pode ser acionada 24h pelo telefone 199. E orienta ainda para que as pessoas evitem deixar veículos estacionados em áreas de risco de alagamento no período chuvoso”, orienta a Strans.

Alguns dos trechos que já receberam a sinalização vertical de advertência em Teresina:

Avenida Homero Castelo Branco, bairro Jóquei;

Rua Urano, rua Netuno e rua Deputado Sebastião Leal, no bairro Satélite;

Rua Adolfo Alencar e Rua Desembargador Pedro Conde, no bairro dos Noivos;

Avenida Joaquim Nelson, no bairro Gurupi, na região Sudeste;

Avenida Jóquei Clube e Rua Honório Parentes, Jóquei;

Rua Manoel Nogueira Lima, Jóquei;

Rua Áurea Freire, Jóquei

Avenida Senador Arêa Leão, Jóquei

Rua Durvalino Couto, Jóquei;

Rua Thomaz Tajra, Jóquei;

Mortes

Em pouco mais de um mês, duas pessoas morreram devido os alagamentos registrados em diferente pontos de Teresina. No dia 1º de janeiro, o chefe de cozinha João Marcelo Santana Freitas, de 37 anos, seguia dirigindo um carro no bairro Satélite, quando foi arrastado pela força da água e caiu em um córrego.

Já na sexta–feira (04), a servidora da Prefeitura de Teresina Wana Sara Cavalcante Henrique teve o carro arrastado na avenida Homero Castelo Branco e caiu dentro de uma galeria . O corpo da mulher foi encontrada no domingo (06) já próximo ao rio Poti.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Strans