Ambientalista denuncia vazamento de chorume do aterro sanitário e culpa gestão municipal

O ambientalista e jornalista Dionísio Carvalho usou as redes sociais para fazer uma denúncia sobre o vazamento de chorume à céu aberto no Aterro Sanitário de Teresina, localizado na zona Sul da capital. Nas postagens, o denunciante pede o “fim dos crimes ambientais” na região e a “desativação do Aterro Sanitário, o vulgo Lixão”.

Dionísio divulgou um vídeo em que mostra um liquido preto vazando de uma lagoa próximo ao aterro. “Como vocês podem ver, muito chorume descendo das lagos transbordando contaminando toda a região da zona sul. Isso provavelmente vai parar no rio Poti. Isso é altamente contaminante e danoso ao meio ambiente”, disse durante o vídeo.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Ainda durante o vídeo, o jornalista afirma que há também um “líquido branco” vazando e que provavelmente está infiltrando no solo. A situação, segundo ele, configuraria crime ambiental. “Vamos pedir a desativação do Aterro Sanitário (O lixão) de Teresina, que já deveria ser desativado e causa sérios transtornos as pessoas da região sul e danos irreversíveis ao nosso meio ambiente”.

Na denúncia, ele culpa a Prefeitura de Teresina pelo vazamento e diz que a “Semduh é a grande responsável por esse crime ambiental e a Semam que também não fiscaliza. Vamos pedir punição dos responsáveis”. Dionísio Carvalho registrou na manhã desta segunda-feira (25) um Boletim de Ocorrência na Delegacia do Meio Ambiente, que deve investigar o caso. Procurada, a Semduh afirmou que o problema aconteceu por conta das chuvas intensas dos últimos dias,que provocaram o rompimento de uma barreira de contenção entre uma lagoa e o aterro municipal.

A Semam, citada pelo denunciante, ainda não se posicionou sobre o assunto. O espaço continua aberto para os esclarecimentos.



Confira a nota da Semduh:

A Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH), informa que as chuvas intensas dos últimos dias provocaram o rompimento de uma barreira de contenção entre uma lagoa e o aterro municipal.

O problema, entretanto, foi prontamente solucionado. A empresa terceirizada, responsável pela limpeza pública de Teresina, coordenada pela SEMDUH, agiu imediatamente e já está tudo regularizado. Quanto ao fechamento do aterro, a SEMDUH informa que o município tem licença ambiental para o funcionamento do local e que o aterro municipal está adequado para o uso, seguindo todas as normas e regulamento, segundo os relatórios de controle.

Confira o vídeo:

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no