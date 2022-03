AO VIVO: 'Um Dia Na Praça' oferta serviços gratuitos na Potycabana neste sábado e domingo

O projeto 'Um Dia Na Praça' acontece neste sábado (05) e dominho (06) no Parque Nova Potycabana, na Zona Leste de Teresina. Serão ofertados gratuitamente serviços de saúde, atividades culturais, de lazer, prestações de serviços sociais, emissão de documentos, entre outros, das 9h às 14h.

A iniciativa, promovida pela Fundação Cultural Octávio Miranda, contará com a presença de órgãos públicos e empresas privadas levando informações e serviços de casamento, divórcio, doação de sangue, emissão da 2º do RG, internet e ainda ônibus gratuitos da Zona Norte para a Potycabana.



"Estamos aqui para lembrar que nós todos somos responsáveis por essa cidade. Estamos apresentando diversos serviços que são de grande importância para a sociedade, que está vindo aproveitar. É muito bom saber que estamos voltando ao normal e poder contribuir com a sociedade é muito gratificante. A população merece", disse o diretor-presidente do Sistema O Dia de Comunicação, Valmir Miranda.

Outros serviços

O Um Dia Na Praça também vai contar com um espaço para criançada e apresentação ao vivo da dupla Bolim&Bolão. O evento conta com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, da Secretaria Municipal de Cidadania, Cidadania e Políticas Integradas (Semcaspi), do Setut, da G3 Telecom, do Sebrae, da Justiça Itinerante, do Emater, do Detran-PI, do Centro Universitário Uninassau, do Hemopi e outros parceiros.

