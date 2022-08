Apipa pede doações para custeios da entidade; gastos com os animais chegam a R$40 mil

A Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais – APIPA veio à público, pelas redes sociais, pedir o apoio da sociedade para a manutenção da casa e do atendimento aos animais acolhidos lá. As postagens afirmam que as doações servem para a casa "não fechar". São cerca 300 bichinhos acolhidos no abrigo, que fica na zona leste de Teresina. Segundo a postagem, as doações do público precisariam atingir o valor de R$ 40 mil para cobrir os gastos da casa.

“É deste apoio que os animais precisam; e é desta força que precisamos para SALVAR O ABRIGO. Ainda precisamos da sua ajuda para alcançar o valor de R$ 40.000 (...) Não deixem de compartilhar, salvar, curtir a postagem e marcar @ os influencers ou artistas”, disse a postagem pedindo o engajamento dos 59 mil seguidores da página.

Além da doação de rações, a associação sem fins lucrativos recebe também materiais de limpeza, jornais, medicamentos e ajuda financeira. O espaço recebe ainda voluntários que possam atuar ativamente na manutenção desta entidade.

No caso de doações financeiras, a apipa disponibiliza diversas forma:

- PIX para doações: [email protected]

- Seja doador mensal pelo link: apipapiaui.org/doe

- CNPJ: 10.216.609/0001-56

Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais – APIPA

