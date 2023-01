Após 97 anos, prédio da estação ferroviária de Teresina será reformado pela primeira vez

Considerado patrimônio histórico desde 2013, o prédio da Estação Ferroviária de Teresina, localizado na Avenida Miguel Rosa, foi inaugurado em 1926. Após quase 100 anos, o local deve passar por reforma pela primeira vez desde a sua inauguração. Isso se deve ao fato de que o prédio vem enfrentando sérios problemas de infiltração e necessita de revitalização.

A estação recebe aproximadamente 4 mil passageiros por dia e cerca de 20 viagens são realizadas, ligando o centro à região sudeste da capital. De acordo com o diretor da Companhia Metropolitana de Transporte Público, Itajaí Cavalcante, apesar de ter um grande fluxo de pessoas, o prédio chegou a ser interditado devido aos problemas causados pelas chuvas.

“O prédio tem telhas antigas e temos goteiras. O principal problema é com a infiltração. Tivemos até mesmo que isolar a parte superior do local por conta disso. Precisamos de uma reforma mais profunda na estrutura da estação”, afirma Itajaí Cavalcante







Por ser um local tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), qualquer reforma na Estação Ferroviária de Teresina deve ser previamente aprovada e seguir as normativas já regulamentadas pelo órgão. Segundo o diretor da CMTP, a ordem de serviço já foi assinada e a revitalização deve iniciar ainda no mês de janeiro.

A estação começou a ser construída em 1922 e demorou quatro anos para ser concluída. É considerada uma das estações mais expressivas do país, uma vez que possibilitou o desenvolvimento socioeconômico do Piauí.



