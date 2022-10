Após dois anos, Magic Day retoma desfile presencial e encanta público em Teresina

Após dois anos acontecendo de forma virtual, por causa da pandemia da covid-19, a Parada "Magic Day" retorna às ruas de Teresina, na tarde deste sábado (07), trazendo a magia do Dia das Crianças em um desfile com personagens de desenhos animados e histórias em quadrinhos. O evento promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI), com apoio do Ministério do Turismo, Lei Rouanet e da Secretaria Especial de Cultura, acontece na Rua Governador Arthur de Vasconcelos, no Centro de Teresina.

Nesta edição, o desfile conta com a presença de príncipes, princesas, super-heróis, personagens de desenhos animados, palhaços e bailarinos. Centenas de crianças acompanhadas dos seus responsáveis já estão na avenida para acompanhar de perto a brincadeira, muitas delas vestidas como seus personagens preferidos.

Além das crianças da Casa de Apoio à Criança com Câncer - Casa de Maria -, o Magic Day busca beneficiar também pacientes do Hospital São Marcos e do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela. A voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí, Lenora Campelo, fala da importância do Magic Day para despertar a magia da infância e trazer alegria para as crianças que estão passando por tratamento oncológico.

“Esse ano, o evento está trazendo pra gente a alegria de viver, de comemorar a vida. A gente sabe que a criança, apesar de estar doente, não deixa de ser criança, e o lúdico, a alegria, a magia, a imaginação, tudo isso faz com que ela esqueça por algum tempo o sofrimento causado por toda a doença”, afirma.

Apesar de ser pensado para os pacientes dos hospitais localizados onde o desfile acontece, o Magic Day também tem uma programação voltada para todo o público infantil de Teresina. “Esse é um evento para toda a família, não só para as crianças que estão internadas e em tratamento, mas para todas as crianças de Teresina. Todo mundo de onde estiver pode ver todo o desfile. A magia está no ar, a emoção está no coração e a alegria no coração de toda criança que está aqui assistindo”, destacou Lenora Campelo.

Ao todo, quatro telões estão distribuídos pela Rua Governador Artur de Vasconcelos para que o público possa acompanhar todo o desfile de onde estiver. Entre os momentos mais esperados pela criançada estão a chuva de fogos de artifício silenciosos e a chegada dos super-heróis em um helicóptero.

A estudante Catarina Nascimento esteve no evento pela primeira vez este ano para levar a sobrinha para ver os super-heróis. Ela falou sobre a importância do Magic Day para chamar a atenção da sociedade para o combate ao câncer infantil. “Essa é uma causa muito importante, trazer alegria para essas crianças, para que elas possam ter uma motivação a mais para lutar mais contra o câncer. É importante também trazer as crianças para que elas possam entender que é uma causa justa e que a gente tem que ajudar. Estou com a expectativa muito alta, quero ver o Homem-Aranha, os cavalos, os palhaços, parece que vai ser tudo lindo”, afirmou.

A técnica em enfermagem Shena Teixeira veio do bairro Saci com os dois filhos para prestigiar o desfile. Ao O DIA ela destacou a emoção de estar presente no Magic Day após dois anos de pandemia. “É muito gratificante ver as crianças observando tudo isso acontecendo, até mesmo por causa da pandemia, em que ficamos todos trancados em casa. Acredito que ver toda essa comemoração, essa alegria, pode melhorar ainda mais a saúde deles”, disse.

