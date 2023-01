Novo arcebispo de Teresina toma posse em fevereiro; saiba

A Arquidiocese de Teresina definiu a data da posse de Dom Juarez Souza da Silva como arcebispo. O novo líder da Igreja em Teresina deve assumir o cargo no dia 25 de fevereiro, em solenidade na Catedral de Nossa Senhora das Dores, no Centro da capital. Na cerimônia, ele deixará de ser arcebispo eleito para ser arcebispo, enquanto Dom Jacinto Brito se tornará bispo emérito.

Em uma carta divulgada, Dom Juarez agradeceu ao povo parnaibano e convidou os fiéis de Teresina para a posse. “Em breve estarei aí definitivamente, com os “pés na missão”. Ainda preciso ficar em minha querida Parnaíba, de onde saio sangrando e de cujo povo levarei apreço, gratidão e saudade. Pensei que aqui fosse viver o que me resta da minha vida e de meus dias, mas Deus me mandou sair. Bispo “em saída” com a Igreja”, diz a carta.

Dom Juarez Sousa da Silva foi nomeado novo Arcebispo de Teresina (Foto: Reprodução/Arquidiocese de Teresina)

“Em Parnaíba, devo ainda cumprir agenda como Administrador Apostólico, até o dia 25 de fevereiro, data em que chegarei a Teresina, com o “coração ardente” à inteira disposição para ser apresentado, às 19h, para vocês tomarem posse de mim. Todos estão convidados”.

O novo arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Juarez Sousa da Silva, foi nomeado na última quarta-feira (4) pelo Papa Francisco após o pedido de renúncia apresentado por Dom Jacinto Brito, que esteve à frente da Arquidiocese de Teresina por 10 anos. Dom Juarez será o primeiro arcebispo piauiense da Arquidiocese de Teresina em mais de 100 anos.

