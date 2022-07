Bairros de Teresina vão ficar sem água no próximo domingo (24)

A Águas de Teresina vai fazer uma manutenção programada no próximo domingo (24) no sistema de bombeamento da Estação de Tratamento de Água Sul (ETA-Sul). Devido aos trabalhos, o fornecimento de água será interrompido no Centro e nos bairros da zona Leste, Sul, Sudeste e parte da zona Norte a partir do meio-dia. A previsão é que o abastecimento normalize somente na segunda-feira, 25 de julho, a partir das 6h, com retorno gradativo após esse horário.

O trabalho integra o plano de modernização do sistema de abastecimento da capital, cujo objetivo é otimizar a distribuição de água tratada no período mais quente do ano. A empresa quer garantir o fornecimento de água regular nos meses em que a temperatura ultrapassa os 40°C e o consumo de água tratada aumenta em torno de 30%.

(Foto: Divulgação / Águas de Teresina)

Além da modernização do sistema de bombeamento, a empresa fará uma limpeza na estação de tratamento de água para melhorar a eficiência e garantir um aumento na capacidade de tratamento da ETA-Sul, preparando a unidade para o período de maior consumo.

“Em virtude dos investimentos já realizados pela empresa, em infraestrutura e equipamentos, nos últimos anos, a população de Teresina tem passado por B-R-O Brós tranquilos sem problemas de desabastecimento. E esse ano não será diferente. Esse trabalho de manutenção vai contribuir para a melhoria do abastecimento em diferentes regiões. Escolhemos o domingo porque, além de ser um dia de menor consumo, estamos no mês das férias em que as pessoas estão em sua maioria viajando para o interior e litoral”, relatou Fernando Lima, diretor-executivo da Águas de Teresina.

A concessionária reforça a importância da população reservar água e utilizar o recurso de forma consciente. E destaca ainda que disponibilizará carros pipa para casos emergenciais, incluindo hospitais e postos de saúde. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o 0800 223 2000, que serve para mensagens de WhatsApp e chamadas telefônicas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Águas de Teresina