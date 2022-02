Bueiros e galeria põem em risco a vida de condutores e pedestres no Cristo Rei

Bueiros abertos e falta de sinalização. É esse o cenário com o qual os motoristas e transeuntes que passam pelo entroncamento das Avenidas Odilon Araújo e Celso Pinheiro, no bairro Cristo Rei, se deparam. Quem mora perto do local diz que todos os dias há acidentes e quando chove a situação se torna ainda mais complicada.



É que a galeria a céu aberto que corre pela Avenida Odilon Araújo transborda e a força da água, que corre para os bueiros logo ao lado, coloca em risco a vida dos motoristas e, sobretudo, dos pedestres, motociclistas e ciclistas. Não são raros os casos de veículos arrastados pela correnteza e que vão parar dentro dos esgotos a céu aberto quando chove mais forte naquela região.

Moradores relatam que pelo menos uma vez no ano precisam acionar o socorro para retirar carros e motos que vão parar dentro da galeria ou do bueiro no cruzamento das avenidas. Mas a despeito dos danos materiais, eles comentam que vidas podem ser perdidas pela falta de estrutura de escoamento da água da chuva naquela região do Cristo Rei.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

É o que comenta Adilson Silva, que há dois anos passa pelas Avenidas Odilon Araújo e Celso Pinheiro no trajeto para o trabalho. “Essa galeria, quando chove, ela transborda lá na frente e a água fica represada. Todo o lixo que é jogado lá vem para a rua e chega a tomar a avenida toda, causando muito transtorno”, conta.

Adilson já presenciou cenas de risco nas quais veículos e seus condutores se viram ameaçados pela força da água quando chove mais forte. A falta de sinalização para os perigos da travessia na chuva, segundo ele, colabora para isso.

“Os caros que vêm quando a água empoça, vêm muito pela beirada e eles podem cair no buraco que está coberto, principalmente motoqueiro, que é o transporte mais vulnerável. Precisa que o poder público olhe não só para a galeria, mas também para a sinalização que tem que ter aqui. É acidente diariamente e é uma coisa simples de ser resolvida”, diz Adilson.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Os moradores das proximidades da galeria e do bueiro já fizeram um abaixo-assinado e enviaram para a Prefeitura de Teresina pedindo que fossem tomadas providências na região. O senhor Domingos Antônio da Silva, 42 anos, mora perto do entroncamento das Avenida Odilon Araújo e Celso Pinheiro há 11 anos e diz que faz mais de uma década que o problema persiste.

Os acidentes, ele conta, são corriqueiros, por mais que a população clame ao poder público para tapar a galeria e pôs grades no bueiro, até o momento nenhum retorno foi dado. “Pelos tempos que eu moro aqui, já vi de tudo. Carro ser arrastado, moto ficar presa, gente filhar ilhada sem saber para onde ir correndo risco de ser levado pela água. Já vi para a base de uns quatro carros caírem na galeria, isso quando não são levados até a boca do bueiro”, relata Domingos.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O morador faz um apelo ao poder público para que reestruturem a galeria e sinalizem os bueiros no entroncamento de modo a evitar mais acidentes e inclusive resguardar que tem casa pelo entorno e que precisa conviver com os riscos de alagamento.

“No verão fica difícil viver com mau-cheiro, água de esgoto, lixo acumulado e mosquitos demais. E na chuva, junta água e ela sai levando tudo que tem na frente. Se fosse tudo tampado, ficaria melhor para a gente ou se fizesse ao menos um esgoto decente. Só quem mora e passa por aqui todo dia sabe da dificuldade que é”, finaliza o senhor Domingos.

O outro lado

O Portalodia.com buscou a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas da zona Sul, a SAAD Sul, para se pronunciar sobre a situação e projetos para saná-la. O órgão disse que rá encaminhar uma equipe técnica para uma vistoria in loco e, após isso, serão traçadas medidas a fim de solucionar a problemática.

