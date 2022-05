Campo Maior: corpo de pescador que estava desaparecido é encontrado no Rio Jenipapo

O corpo do pescador Elis Silva de Macedo, de 42 anos, que estava desaparecido, foi encontrado nesta terça-feira (26) no Rio Jenipapo, na comunidade Alto do Meio, em Campo Maior.



Foto: Divulgação/Ascom

Elis Macedo saiu para pescar na manhã da segunda-feira (25) e desapareceu nas águas quando retirava redes de pesca. Os familiares iniciaram as buscas e comunicaram o Corpo de Bombeiros, que retomou os trabalhos nesta terça.

Ao Portal O Dia.com, o sargento Ipiapina, do 15º Batalhão da Polícia Militar de Campo Maior, informou que o corpo foi encontrado por volta das 15h30. Ele disse que uma equipe da corporação foi encaminhada ao local para fazer o isolamento da área. Ainda não há informações de como o corpo foi encontrado.

“O que temos de informação é de que o corpo foi encontrado por volta das 15h30. Ainda não temos informações de como ele foi encontrado. Os agentes estão no local isolando a área. Como é uma região da zona rural, estamos com dificuldade de contato para dar mais detalhes sobre o caso”, disse.

Segundo os familiares, os objetos pessoais de Elis, como as roupas e a bicicleta, foram encontrados às margens do rio. A Defesa Civil já tinha iniciado as buscas na tarde de ontem, mas não teve sucesso.

